MMSGI dan Yayasan LINE Salurkan Bantuan 8 Ton Logistik Untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA BARAT - MMSGI melalui anak usahanya PT Multi Harapan Utama (MHU) menyalurkan bantuan logistik serta mengerahkan tim Emergency Response Team (ERT) untuk membantu korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

MHU, yang berkolaborasi dengan Kementerian ESDM menyalurkan bantuan kebutuhan pokok seperti makanan, air minum, dan kebutuhan esensial lainnya.

Bantuan ini juga diperkuat oleh donasi dari PT Agro City Kaltim (ACK) yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjangkau wilayah Aceh Tamiang.

CEO MMSGI, Sendy Greti mengatakan jika digabungkan dari seluruh daftar donasi yang diterima di Gudang Transit Halim pada 10 Desember 2025, total bantuan logistik yang disalurkan mencapai 8 ton lebih.

Bantuan tersebut mencakup beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, sarden, gula, biskuit, teh, pops mie, super bubur, minuman instan, hingga pembalut wanita.

Seluruh donasi ini dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diserahkan melalui loading point di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada Senin (8/12), di Jakarta, sebelum diterbangkan menuju daerah terdampak.

Sebagai bentuk kepedulian tambahan di luar bantuan logistik, MMSGI bersama karyawan serta Yayasan Life After Mine (LINE) turut menggalang donasi tunai yang berhasil terkumpul mencapai Rp218.800.000.

Seluruh donasi tunai tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak banjir secara langsung melalui koordinasi bersama kementerian terkait, sehingga penyalurannya dapat berlangsung cepat, tepat, dan terukur.