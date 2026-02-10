MMSGI & Yayasan LINE Tutup Rangkaian Program Bigger Dream Fase 3

jpnn.com, JAKARTA - MMSGI bersama Yayasan Life After Mine Foundation (LINE) menutup rangkaian Program CSR Bigger Dream Fase 3, melalui serah terima hasil program kepada Yayasan Syarif Hidayatullah di Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu (7/2).

Program ini menegaskan komitmen MMSGI dalam pengembangan kapasitas murid melalui keterlibatan langsung karyawan sebagai relawan, sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan berkelanjutan.

CEO MMSGI, Sendy Gret menjelaskan program CSR Bigger Dream dirancang sebagai inisiatif pemberdayaan pendidikan yang menekankan keterlibatan langsung karyawan sebagai relawan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas murid.

Sepanjang periode 2025 hingga awal 2026, Program Bigger Dream dilaksanakan melalui tiga fase yang saling terhubung.

Secara keseluruhan, program ini melibatkan 185 karyawan MMSGI yang berpartisipasi sebagai donatur dan relawan.

Keterlibatan karyawan mencakup kegiatan renovasi sekolah, fasilitasi sesi pembelajaran, pendampingan murid, hingga dukungan logistik selama program berlangsung.

Baca Juga: Jamkrindo Salurkan Puluhan Unit Hunian Sementara di Aceh

Melalui kolaborasi MMSGI dan Yayasan LINE, Program Bigger Dream Fase 3 berhasil merealisasikan renovasi 10 fasilitas sekolah, yang terdiri dari 8 ruang kelas dan 2 fasilitas sanitasi, guna mendukung proses belajar yang lebih sehat dan layak.

Program ini memberikan manfaat langsung kepada 232 penerima manfaat, terdiri dari 207 murid lintas jenjang pendidikan dan 25 tenaga pengajar, serta dilengkapi dengan distribusi 232 tas sekolah dan alat tulis sebagai penunjang kegiatan belajar.