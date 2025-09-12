Mobee Gunakan Teknololgi AI Verihubs untuk Perkuat Proses Onboarding Digital

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya menghadirkan layanan finansial digital yang lebih aman, cepat, dan efisien, Mobee resmi bekerja sama dengan Verihubs, penyedia solusi verifikasi identitas berbasis AI tepercaya di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Mobee memperkuat sistem onboarding penggunanya dengan tiga teknologi AI seperti, Liveness Detection, Face Recognition, dan Optical Character Recognition (OCR).

Proses verifikasi identitas menjadi hal krusial dalam dunia keuangan digital, terutama untuk mencegah risiko fraud, identitas palsu, hingga penyalahgunaan akun.

Baca Juga: Tomy Bollin Akhirnya Hadirkan Album Pacah Talua di Platform Musik Digital

Dengan teknologi Liveness Detection, sistem Mobee dapat memastikan bahwa wajah yang diverifikasi benar-benar hidup, real-time, dan bukan hasil manipulasi digital seperti foto, video, atau deepfake.

Selain itu, fitur Face Recognition Verihubs memungkinkan Mobee mencocokkan wajah pengguna dengan dokumen resmi secara cepat dan akurat.

Sementara teknologi OCR berperan untuk mengekstrak data dari dokumen identitas resmi Indonesia seperti KTP, SIM, dan paspor, sehingga proses verifikasi menjadi lebih efisien dan bebas human error.

“Sebagai platform kripto berlisensi di Indonesia, kami ingin memastikan setiap pengguna Mobee merasakan pengalaman onboarding yang cepat, aman, dan tepercaya. Kolaborasi dengan Verihubs adalah langkah strategis kami untuk menghadirkan standar baru dalam verifikasi identitas digital,” ujar Geoffrey James, CPO Mobee.

Kerja sama dengan Verihubs ini juga sejalan dengan komitmen Mobee untuk terus mendukung regulasi KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) sesuai ketentuan OJK.