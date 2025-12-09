Mobil Bermasalah saat Liburan Akhir Tahun, Ada Layanan Derek Ini, Bisa Dichat Via WhatsApp

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), banyak masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga.

Pilihan kendaraan pribadi pun menjadi salah satu yang akan digunakan. Tren tersebut dikatakan akan terus meningkat di Indonesia.

Dari data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berbagai survei perjalanan, lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia memilih bepergian dengan mobil pribadi saat liburan ke luar kota.

Faktor kenyamanan, fleksibilitas, serta kemudahan menjangkau banyak destinasi wisata sekaligus menjadi alasan utama dibalik tren tersebut.

Namun, di balik kenyamanan tersebut, terselip tantangan yaitu, ketika kendaraan bermasalah di kota yang tidak dikenal, kepanikan bisa berlipat ganda mulai dari aki tiba-tiba drop, mobil mogok, hingga ban pecah.

CEO Garasi.id, Ardyanto Alam mengatakan kendaraan mogok di kota orang bisa membuat situasi jadi menegangkan.

Hal itu membuat liburan yang seharusnya menyenangkan menjadi tidak tenang.

"Apalagi kalau tidak tahu harus ke mana, tidak kenal bengkel sekitar, dan tidak punya kenalan lokal yang bisa dihubungi,” ujar Ardyanto Alam dalam siaran persnya, Senin (8/12).