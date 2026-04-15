Mobil China Kantongi Paten Teknologi Toilet di Jok Mobil, Hemm

Rabu, 15 April 2026 – 18:35 WIB
Mobil China Kantongi Paten Teknologi Toilet di Jok Mobil, Hemm - JPNN.COM
Aito mematenkan teknologi toilet jok mobil. Foto: Seres

jpnn.com - Langkah tak lazim datang merek mobil China, Aito, resmi mengantongi paten untuk teknologi toilet yang terintegrasi di dalam mobil—tepatnya tersembunyi di bawah jok.

Paten dengan nomor publikasi CN224104011U itu diajukan pada April 2025 oleh Seres (yang menaungi brand Aito) dan disahkan pada 10 April 2026.

Secara konsep, perangkat tersebut memanfaatkan mekanisme rel geser.

Unit toilet disimpan rapi di bawah kursi, lalu bisa ditarik keluar saat dibutuhkan dan dikembalikan lagi setelah digunakan.

Solusi ini terlihat sederhana, tetapi menjawab persoalan yang makin kompleks di kendaraan modern, terutama mobil listrik.

Ruang kabin dan sasis kini makin padat, karena dipenuhi baterai dan komponen pendukung lain.

Di titik inilah pendekatan “tersembunyi” Aito menjadi menarik—mengoptimalkan ruang kosong tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang.

Dalam klasifikasi paten internasional, teknologi tersebut masuk kategori perangkat sanitasi kendaraan.

Langkah tak lazim datang dari merek mobil China. Aito, mengantongi paten teknologi toilet yang terintegrasi di dalam mobil—tepatnya di bawah jok

Mobil China  AITO  Teknologi toilet jok mobil  toilet di dalam mobil  SERES 
