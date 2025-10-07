Mobil di Indonesia Disebut kompatibel dengan BBM Etanol 20 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menilai mobil di Indonesia sudah kompatibel dengankandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.

"Sebetulnya, mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen," ujar Eniya ketika ditemui di Jakarta, Senin (6/10).

Dia Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax. Sebab, Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

"Pertamax Green 95 itu, lima persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan lima persen," kata Eniya.

Meskipun mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tegaskan Etanol BBM Sesuai Praktik Global untuk Energi Rendah Emisi

Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

Sementara di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.