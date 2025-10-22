Mobil Eropa Bebas Bea Masuk, Peta Persaingan Pasar Otomotif Makin Dinamis

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sembilan tahun tarik-ulur, akhirnya Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Itu adalah sebuah kesepakatan dagang yang menjadi babak baru industri otomotif di tanah air.

Lewat IEU-CEPA, bea masuk mobil asal Eropa resmi dihapus menjadi nol persen dalam lima tahun ke depan, dari sebelumnya mencapai 50 persen.

Langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Singapura dan Vietnam, dua negara Asia Tenggara yang lebih dahulu menjalin kerja sama serupa.

“Perjalanan sembilan tahun ini membawa kami pada tonggak bersejarah yang mencerminkan komitmen bersama terhadap kemitraan ekonomi yang terbuka dan berkelanjutan,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangannya, di Jakarta.

Pemain Jepang dan Tiongkok Harus Siap-Siap

Dengan tarif impor mobil Eropa menjadi nol persen, peta persaingan akan menjadi sangat dinamis.

Mobil-mobil seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, hingga Peugeot bisa hadir dengan harga lebih kompetitif, tak lagi sekadar simbol status premium.