Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Eropa Bebas Bea Masuk, Peta Persaingan Pasar Otomotif Makin Dinamis

Rabu, 22 Oktober 2025 – 19:10 WIB
Mobil Eropa Bebas Bea Masuk, Peta Persaingan Pasar Otomotif Makin Dinamis - JPNN.COM
Ilustrasi lineup mobil Eropa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sembilan tahun tarik-ulur, akhirnya Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Itu adalah sebuah kesepakatan dagang yang menjadi babak baru industri otomotif di tanah air.

Lewat IEU-CEPA, bea masuk mobil asal Eropa resmi dihapus menjadi nol persen dalam lima tahun ke depan, dari sebelumnya mencapai 50 persen.

Baca Juga:

Langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Singapura dan Vietnam, dua negara Asia Tenggara yang lebih dahulu menjalin kerja sama serupa.

“Perjalanan sembilan tahun ini membawa kami pada tonggak bersejarah yang mencerminkan komitmen bersama terhadap kemitraan ekonomi yang terbuka dan berkelanjutan,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangannya, di Jakarta.

Pemain Jepang dan Tiongkok Harus Siap-Siap

Baca Juga:

Dengan tarif impor mobil Eropa menjadi nol persen, peta persaingan akan menjadi sangat dinamis.

Mobil-mobil seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, hingga Peugeot bisa hadir dengan harga lebih kompetitif, tak lagi sekadar simbol status premium.

Lewat IEU-CEPA, bea masuk mobil asal Eropa resmi dihapus menjadi nol persen dalam lima tahun ke depan, dari sebelumnya mencapai 50 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil Eropa  bea masuk nol persen   mobil eropa bebas bea masuk  Mobil Jepang  Mobil Tiongkok  impor mobil eropa 
BERITA MOBIL EROPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp