Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas

Selasa, 19 Agustus 2025 – 10:52 WIB
Mobil Kadis DKP Kota Bengkulu Terlibat Tabrak Lari, Korban Tewas - JPNN.COM
Kasat Lantas Polresta Bengkulu (pegang map merah) menunjukkan kendaraan milik Kepala DKP Kota Bengkulu seusai melakukan tabrak lari, Selasa (19/8/2025). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com, BENGKULU - Kendaraan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi terlibat kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas.

Polisi menyebut kendaraan yang digunakan pelaku tersebut merupakan kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu jenis Innova warna biru.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Tarzan Naidi.

Baca Juga:

"Hari Senin (18/8) sekitar pukul 06.09 WIB telah terjadi laka lantas tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan, Selasa.

Dia mengatakan kejadian tersebut berawal ketika kendaraan pelat merah melaju dari arah Pantai Pasir Putih menuju Pantai Panjang tepatnya Sport Center Kota Bengkulu.

Namun, saat berada di belakang Bencoolen Mall, pelaku yang membawa kendaraan dalam kondisi kecepatan tinggi ingin mendahului kendaraan di depannya.

Baca Juga:

"Saat akan menyalip kendaraan di depannya sebelah kanan, tetapi karena kondisi kendaraan sedang ramai maka langsung ke arah kiri dan tidak terkendali sehingga korban tertabrak, pelaku langsung membanting stir sehingga menabrak tiang," ujar dia.

Sementara itu, terang Aan, berdasarkan keterangan pelaku melarikan diri karena menghindari kemarahan massa.

Kendaraan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Bengkulu Tarzan Naidi terlibat kasus tabrak lari yang menyebabkan korban tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bengkulu  Tabrak Lari  Kadis DKP Kota Bengkulu  Polresta Bengkulu 
BERITA BENGKULU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp