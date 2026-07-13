Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil KIA Bermasalah Lagi, Duh!

Senin, 13 Juli 2026 – 16:52 WIB
Mobil KIA Bermasalah Lagi, Duh! - JPNN.COM
Recall Kia Telluride. Foto: kia

jpnn.com - Masalah pada SUV andalan Kia kembali mencuat. Perusahaan harus menarik hampir 500 ribu unit Kia Telluride di Amerika Serikat.

Tellarudie ditemukan potensi kebakaran yang berasal dari sistem penggerak jok elektrik.

Kasus itu cukup menyita perhatian karena bukan pertama kalinya Kia menangani persoalan serupa.

Baca Juga:

Sebelumnya, perusahaan sudah melakukan recall pada pertengahan 2024.

Namun, setelah perbaikan dilakukan, sejumlah kendaraan justru kembali dilaporkan mengalami insiden kebakaran.

Berdasarkan dokumen penarikan yang dirilis otoritas keselamatan di Amerika Serikat, masalah bermula dari sakelar jok elektrik (power seat switch).

Baca Juga:

Komponen tersebut dapat bergeser, terlepas, atau rusak akibat benturan, sehingga motor penggerak jok terus bekerja tanpa henti.

Kondisi itu membuat motor menjadi terlalu panas dan meningkatkan risiko munculnya api di area kursi.

Masalah pada SUV andalan Kia kembali mencuat. Perusahaan harus menarik hampir 500 ribu unit Kia Telluride di Amerika Serikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KIA  Recall Kia  Kia Telluride  Mobil Kia 
BERITA KIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp