Mobil Konsep Vision Meta Turismo, Cara Kia Memvalidasi Inovasinya

Senin, 08 Desember 2025 – 16:39 WIB

jpnn.com - Ada alasan mengapa ulang tahun ke-80 Kia dirayakan dengan sesuatu yang tak biasa.

Mereka memilih cara yang jauh lebih berani: memperkenalkan Vision Meta Turismo, konsep Gran Tourer fastback empat pintu seperti teleportasi dari masa depan.

Berbalut warna emas yang memantulkan ambisi besar, Vision Meta Turismo bukan cuma mobil.

Ia adalah pernyataan lantang. “Inilah pandangan pertama kami ke masa depan mobilitas,” tulis Kia dalam unggahan resminya.

Dari bentuknya, mobil memang terasa seperti wujud imajinasi tanpa kompromi.

Eksterior

Sekilas pandang, garis pencahayaan depan yang miring tajam memberi aura agresif yang tak biasa untuk Kia.

Dari beberapa sudut, siluetnya bahkan mengingatkan pada bahasa desain Lamborghini—tajam, dramatis, dan emosional.