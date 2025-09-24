Close Banner Apps JPNN.com
Mobil

Mobil Listrik Aion RT Resmi Melantai, Ini spesifikasi dan Harganya

Rabu, 24 September 2025 – 00:20 WIB
GAC menambah jajaran mobil listriknya dengan meluncurkan Aion RT pada Senin (22/9). Foto: Antara

jpnn.com - GAC menambah jajaran mobil listriknya dengan meluncurkan Aion RT di Tiongkok pada Senin (22/9).

Mobil listrik yang bermain di kelas sedan itu mendapatkan sejumlah pembaruan fitur, tetapi desain eksterior masih tetapi dipertahankan.

Dilaporkan Carnewschina pada Selasa (23/9), Aion RT baru menawarkan empat varian dengan harga antara 99.800 hingga 123.800 yuan atau sekitar Rp 233 juta hingga Rp 289 juta.

Pada model varian tertinggi, sedan listrik itu menawarkan jangkauan maksimum 650 km.

Aion RT mengusung konsep desain "velociraptor", menampilkan gaya tiga dimensi yang membulat dengan garis bodi yang cair dan dinamis.

Tampilan depan mengusung desain minimalis untuk mengurangi hambatan, dilengkapi dengan intake udara yang sporty dan sensor LiDAR.

Mobil itu mengadopsi desain mirip coupe dengan bagian belakang fastback.

Bodinya mempertahankan kontur yang halus secara keseluruhan, dengan bingkai jendela berwarna hitam dan gagang pintu yang tersembunyi.

