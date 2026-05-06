Mobil Listrik MGS5 EV Laku Keras, Pemesanan Tembus 1.000 Unit

jpnn.com, BANDUNG - Morris Garages (MG) Motor Indonesia mengatakan bahwa MGS5 EV mendapatkan sambutan yang baik oleh komsumen di tanah air semenjak dirilis di IIMS 2026 beberapa waktu lalu.

Sebab, SUV listrik asal Tiongkok itu mencatatkan penjualan lebih dari 1.000 unit.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Harry Kurniawan, Head of Marketing

MG Indonesia kepada awak media di Bandung, Rabu (6/5).

"Saat ini untuk surat pemesanan kendaraan (SPK) sudah mencapai lebih dari 1.000," ujar Haryy.

Dia menambahkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk produksi mobil listrik tersebut guna memenuhi kebutuhan konsumen.

"Secara produksi kami bekerja sama PT SGWM. Saat ini kami berkordinasi secara intens untuk mengejar demand. Sofar yg kami targetkan di untuk mencapai target bulanan yg kita inginkan," katanya.

MGS5 EV dikembangkan sebagai SUV listrik yang ramah digunakan sehari-hari.

Penggunaan sistem penggerak roda belakang (RWD) dengan suspensi 5 Link Rear Suspension dirancang untuk memberikan karakter berkendara yang stabil dan mudah dikendalikan.