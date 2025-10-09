Mobil Listrik “Miring” di Bawah Rp 400 Juta: Pilihan & Harga Per Oktober 2025

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan mobil listrik makin panas. Di antara merek-merek Tiongkok yang sedang berkembang pesat, empat nama yang saat ini mencuri perhatian ialah Wuling, BYD, Chery, dan Aion.

Oktober 2025, banderol harga mereka relatif stabil, meskipun ada beberapa penyesuaian kecil.

Mereka juga berlomba-lomba menawarkan produk dengan harga yang makin terjangkau.

Kisaran di bawah Rp 400 jutaan, beberapa model sudah tersedia di pasar. Berikut ini enam mobil listrik yang masuk kategori tersebut:

1. Wuling Binguo EV

Wuling sudah lama hadir di Indonesia, dan lini EV mereka cukup variatif — dari hatchback kecil hingga MPV listrik.

Salah satu yang paling menarik di segmen ini. Wuling menawarkan Binguo EV dengan beberapa varian di bawah Rp 400 juta.

Varian Lite AC/DC up to 333 km dijual sekitar Rp 279 juta on the road Jakarta. Ada juga versi Pro Rp 332 juta on the road Jakarta.