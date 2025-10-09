Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Listrik “Miring” di Bawah Rp 400 Juta: Pilihan & Harga Per Oktober 2025

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:04 WIB
Mobil Listrik “Miring” di Bawah Rp 400 Juta: Pilihan & Harga Per Oktober 2025 - JPNN.COM
Ilustrasi harga mobil listrik per Oktober 2025. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan mobil listrik makin panas. Di antara merek-merek Tiongkok yang sedang berkembang pesat, empat nama yang saat ini mencuri perhatian ialah Wuling, BYD, Chery, dan Aion.

Oktober 2025, banderol harga mereka relatif stabil, meskipun ada beberapa penyesuaian kecil.

Mereka juga berlomba-lomba menawarkan produk dengan harga yang makin terjangkau.

Baca Juga:

Kisaran di bawah Rp 400 jutaan, beberapa model sudah tersedia di pasar. Berikut ini enam mobil listrik yang masuk kategori tersebut:

1. Wuling Binguo EV

Wuling sudah lama hadir di Indonesia, dan lini EV mereka cukup variatif — dari hatchback kecil hingga MPV listrik.

Baca Juga:

Salah satu yang paling menarik di segmen ini. Wuling menawarkan Binguo EV dengan beberapa varian di bawah Rp 400 juta.

Varian Lite AC/DC up to 333 km dijual sekitar Rp 279 juta on the road Jakarta. Ada juga versi Pro Rp 332 juta on the road Jakarta.

Kisaran di bawah Rp 400 jutaan, beberapa model sudah tersedia. Berikut enam mobil listrik yang masuk kategori mulai dari Wuling, BYD, Chery, dan Aion

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga mobil listrik  mobil listrik di bawah Rp 400 juta  mobil listrik Rp 300 juta  Wuling  BYD  Chery  AION 
BERITA HARGA MOBIL LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp