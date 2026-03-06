Close Banner Apps JPNN.com
Mobil

Mobil Listrik Polytron Salip Penjualan Merek Jepang & Korea

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:45 WIB
Mobil Listrik Polytron Salip Penjualan Merek Jepang & Korea
Polytron melebarkan sayap bisnisnya dengan meluncurkan mobil listrik G3 dan G3+ kepada publik di Jakarta pada Selasa (6/5). Foto: Polytron

jpnn.com, JAKARTA - Polytron, sebagai pendatang baru di industri otomotif nasional menunjukkan performa yang kompetitif di pasar kendaraan listrik Indonesia.

Polytron mencatatkan penjualan melampaui sejumlah merek otomotif global dari Jepang maupun Tiongkok, melalui produk mobil listrik perdananya.

Berdasarkan data penjualan wholesales yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang 2025, Polytron telah mendistribusikan sebanyak 455 unit mobil listrik ke jaringan dealer.

Sementara dari sisi penjualan retail (dealer ke konsumen), tercatat 353 unit kendaraan berhasil terjual.

Capaian ini menempatkan Polytron di atas sejumlah merek otomotif internasional dalam hal distribusi wholesales, menunjukkan bahwa produk mobil listrik Polytron mulai mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari pasar domestik.

Memasuki 2026, Polytron mencatat distribusi wholesales sebanyak 82 unit, dengan penjualan retail sebesar 12 unit.

Berdasarkan data wholesales tersebut, Polytron menempati peringkat ke-25 mobil terlaris di Indonesia, mengungguli sejumlah merek global seperti DFSK, Citroen, BAIC, Lexus, Ford, Mini, Changan, Nissan, Subaru, Volkswagen, hingga Audi.

Sementara berdasarkan penjualan retail, Polytron berada di posisi ke-39, tepat di atas Volvo, Changan, dan Audi.

Mobil listrik Polytron dirancang dengan dimensi yang lapang dan performa yang kompetitif di kelasnya.

TAGS   Polytron  mobil listrik  mobil listrik Polytron  Gaikindo 
