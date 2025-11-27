Close Banner Apps JPNN.com
Mobil Listrik Rp 100 Jutaan, LUMIN Siap Jadi Primadona Baru Anak Kota!

Kamis, 27 November 2025 – 08:14 WIB
Changan LUMIN hadir di GJAW 2025, Tangerang. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ramainya pasar mobil listrik yang disesaki oleh berbagai pemain baru, Changan LUMIN datang dengan pendekatan berbeda: ringkas, sederhana, dan terjangkau.

Mobil listrik mungil itu seperti jawaban atas keresahan masyarakat urban yang ingin beralih ke EV tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Dengan harga Rp 178 juta, LUMIN menjadi salah satu kendaraan listrik paling ramah kantong yang hadir di Indonesia.

Kehadirannya sekaligus memperluas pilihan di segmen entry-level EV—sebuah ceruk pasar yang tengah tumbuh cepat seiring naiknya mobilitas di kota-kota besar.

Didesain untuk gaya hidup modern, Changan LUMIN tampil compact dengan dimensi panjang 3.270 mm dan lebar 1.700 mm.

Postur yang kecil membuatnya gesit menembus padatnya jalan perkotaan.

Sementara itu, karakter eksteriornya membawa semangat “Seriously Playful” yang terasa kuat sejak pandangan pertama.

Namun, LUMIN bukan sekadar imut. Di balik tubuh mungilnya, tertanam motor listrik 48 PS dan torsi 83 Nm yang cukup bertenaga untuk kebutuhan stop-and-go harian.

TAGS   Changan  changan lumin  Spesifikasi Changan LUMIN  mobil listrik changan  harga LUMIN 
