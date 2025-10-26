Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Listrik Rp 90 Jutaan dari Wuling Ini Bikin Heboh

Minggu, 26 Oktober 2025 – 12:29 WIB
Mobil Listrik Rp 90 Jutaan dari Wuling Ini Bikin Heboh - JPNN.COM
Mobil listrik mungil Wuling Aishang A100C. Foto: wuling

jpnn.com - Wuling sepertinya tahu betul bagaimana membuat mobil listrik bukan sekadar kendaraan, tetapi juga gaya hidup baru.

Di tengah padatnya jalan kota besar di Tiongkok, pabrikan itu meluncurkan Wuling Aishang A100C — mobil mungil berdesain lucu, nyentrik, dan harga ramah kantong.

Bayangkan saja, mobil listrik itu dibanderol mulai Rp 90 jutaan. Harga yang lebih mirip motor gede ketimbang EV masa kini.

Baca Juga:

Namun, jangan remehkan tampilannya. Di balik bodinya yang imut, Aishang A100C menyimpan banyak hal menarik.

Mobil punya dimensi hanya 3,2 meter panjangnya—nyaris seukuran mobil mainan—tetapi tetap terlihat modern dengan pilar hitam, penutup roda aerodinamis, dan lampu belakang bundar retro-futuristik.

Pilihan warnanya pun berani: cerah, ceria, dan anti-mati gaya di jalanan urban.

Masuk ke dalam kabin, nuansa minimalis langsung terasa. Ada layar sentuh mengambang, spidometer digital, dan tuas transmisi yang diletakkan di belakang kemudi.

Tanpa konsol tengah, ruang kabin terasa lebih lega, cocok untuk dua penumpang yang ingin bergerak bebas.

Wuling sepertinya tahu betul bagaimana membuat mobil listrik bukan sekadar kendaraan, tetapi juga gaya hidup baru, yaitu Aishang A100C

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wuling  Mobil listrik mungil  Wuling Aishang A100C  mobil listrik Wuling 
BERITA WULING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp