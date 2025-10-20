Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Listrik Toyota bZ3X Setir Kanan Meluncur, Harga Rp 400 Jutaan

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:40 WIB
Mobil Listrik Toyota bZ3X Setir Kanan Meluncur, Harga Rp 400 Jutaan
Toyota resmi meluncurkan mobil listrik bZ3X dengan versi setir kanan. (Toyota)

jpnn.com, HONG KONG - Toyota memboyong mobil listrik terbaru mereka, bZ3X untuk pasar di Hong Kong.

Mobil sport utility vehicle (SUV) listrik yang dijual dengan harga 229.600 dolar atau sekitar Rp 490 juta itu sudah menggunakan setir kanan.

Kehadiran mobil listrik itu menjadi yang paling terjangkau di Hong Kong.

Menurut siaran CarNewsChina pada Minggu (19/10), harga mobil itu lebih rendah dari Sienta Luxury, yang ditawarkan dengan harga 239.460 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 511 juta.

Kendaraan yang dikembangkan bersama oleh GAC-Toyota, GAC Group, dan Toyota Motor Corporation itu diproduksi di pabrik GAC Toyota Nansha di Guangzhou, China.

Toyota bZ3X dijual di China sejak Maret 2025 dan total penjualannya mencapai lebih dari 46.000 unit.

Wakil Presiden Eksekutif GAC Toyota Wen Dali menyampaikan bahwa bZ3X "mengisi celah dalam jajaran kendaraan Toyota di Hong Kong."

Pasar kendaraan listrik murni berkembang pesat di Hong Kong, dengan tingkat penetrasi mobil listrik baru mencapai 70 persen.

Toyota resmi meluncurkan mobil listrik bZ3X dengan versi setir kanan. Simak selengkapnya di sini.

