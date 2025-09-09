Mobil Lubricants Bagi-Bagi Hadiah Setiap Bulan Hingga November 2025

jpnn.com, JAKARTA - Mobil Lubricants kembali menggelar program apresiasi kepada konsumen dengan banyak hadiah menarik yang berlangsung sejak Agustus lalu.

Agar bisa menikmati program tersebut, konsumen hanya perlu melakukan pembelian produk yang meliputi Mobil1 dan Mobil Super All-in-One Protection di jaringan Mobil Car Care serta bengkel rekanan bertanda khusus.

Bagi yang beruntung, Mobil Lubricants telah menyediakan total hadiah miliaran rupiah, termasuk paket liburan senilai Rp70 juta, Samsung Galaxy Z Fold 7, dan logam mulia 5 gram yang akan diundi setiap bulan.

Dengan sistem undian berkala yang akan dimulai pada awal Oktober 2025, Mobil Lubricants memastikan bahwa peluang menang tetap terbuka bagi konsumen di seluruh Indonesia hingga akhir periode pada 30 November 2025.

Market Development General Manager PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia Rommy Averdy Saat menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi antusiasme konsumen yang terus meningkat sejak program ini diluncurkan."

"Hal ini menunjukkan bahwa program kami relevan dan memberikan nilai tambah nyata bagi konsumen Mobil. Kami mendorong lebih banyak konsumen memanfaatkan kesempatan ini, karena setiap bulan adalah peluang baru untuk menang," kata dia dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Mobil Lubricants juga menekankan pentingnya edukasi konsumen mengenai cara berpartisipasi yang mudah dan cepat.

Cukup dengan mengganti oli Mobil1 atau Mobil Super AIOP di jaringan Mobil Car Care dan bengkel rekanan bertanda khusus, lalu melakukan scan QR code pada poster, mengunjungi situs promosi.mobil.co.id, isi data diri, dan masukkan kode unik di balik tutup botol produk, serta kode bengkel yang tertera di poster.