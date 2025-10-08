Mobil Lubricants Gelar Undian Pertama, Liburan Rp 70 Juta Jadi Rebutan

jpnn.com, JAKARTA - Program konsumen berhadiah dari Mobil Lubricants, lini merek milik PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI), resmi memasuki tahap undian pertama pada Selasa (7/10).

Sejak digelar 17 Agustus lalu, program sukses menarik perhatian pengguna mobil di seluruh Indonesia.

Dalam undian perdana, 15 peserta beruntung berhasil membawa pulang berbagai hadiah menarik — mulai dari paket liburan senilai Rp 70 juta, Samsung Galaxy Z Fold 7, hingga logam mulia lima gram.

Daftar pemenang bisa dilihat langsung di akun Instagram resmi @mobillubricantsid.

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme konsumen.

“Kami senang melihat respons positif dari para pengguna Mobil. Undian ini bukan sekadar bagi-bagi hadiah, tetapi juga bentuk apresiasi dan cara kami membangun kedekatan dengan konsumen,” ujar Rommy dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Menariknya, program belum berakhir. Undian akan terus digelar setiap awal bulan hingga 30 November 2025, memberi kesempatan baru bagi yang belum sempat menang.

Cara ikutannya pun simpel. Cukup ganti oli Mobil1 atau Mobil Super All-in-One Protection di jaringan Mobil Car Care atau bengkel rekanan bertanda khusus.