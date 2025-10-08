Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Lubricants Gelar Undian Pertama, Liburan Rp 70 Juta Jadi Rebutan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 21:03 WIB
Mobil Lubricants Gelar Undian Pertama, Liburan Rp 70 Juta Jadi Rebutan - JPNN.COM
Mobil Lubricants soal penggantian oli mobil. Foto: emli

jpnn.com, JAKARTA - Program konsumen berhadiah dari Mobil Lubricants, lini merek milik PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI), resmi memasuki tahap undian pertama pada Selasa (7/10).

Sejak digelar 17 Agustus lalu, program sukses menarik perhatian pengguna mobil di seluruh Indonesia.

Dalam undian perdana, 15 peserta beruntung berhasil membawa pulang berbagai hadiah menarik — mulai dari paket liburan senilai Rp 70 juta, Samsung Galaxy Z Fold 7, hingga logam mulia lima gram.

Baca Juga:

Daftar pemenang bisa dilihat langsung di akun Instagram resmi @mobillubricantsid.

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme konsumen.

“Kami senang melihat respons positif dari para pengguna Mobil. Undian ini bukan sekadar bagi-bagi hadiah, tetapi juga bentuk apresiasi dan cara kami membangun kedekatan dengan konsumen,” ujar Rommy dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Baca Juga:

Menariknya, program belum berakhir. Undian akan terus digelar setiap awal bulan hingga 30 November 2025, memberi kesempatan baru bagi yang belum sempat menang.

Cara ikutannya pun simpel. Cukup ganti oli Mobil1 atau Mobil Super All-in-One Protection di jaringan Mobil Car Care atau bengkel rekanan bertanda khusus.

Program konsumen berhadiah dari Mobil Lubricants, lini merek milik PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI), resmi memasuki tahap undian pertama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mobil Lubricants  Undian Hadiah Mobil Lubricants  mobil1  Program hadiah Mobil Lubricants 
BERITA MOBIL LUBRICANTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp