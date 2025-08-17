Mobil Lubricants Raih Penghargaan Indonesia Automotive Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Mobil Lubricants, lini merek dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), menerima penghargaan bergengsi.

Penghargaan itu dalam kategori Inspiring Innovation in Lubricants Technology dalam Indonesia Automotive Awards 2025.

Mobil Brand Marketing Manager PT. EMLI Ajeng Saraswati Putri mengatakan penghargaan itu merupakan hasil dari inovasi tiada henti yang Mobil lakukan beberapa tahun terakhir.

"Dengan keahlian dan pengalaman yang Mobil miliki, kami terus berkomitmen menghadirkan program, produk, dan layanan berkualitas bagi konsumen Mobil di tanah air," kata Ajeng, dalam keterangannya, Sabtu (17/8).

Penghargaan Indonesia Automotive Awards 2025 diberikan berdasarkan penilaian tim editorial otomotif, karena Mobil dianggap memiliki inovasi dari sisi teknologi.

Selain itu, reputasi yang baik secara global dan nasional, serta ketersediaan dan aksesibilitas produknya melalui jaringan bengkel dan marketplace.

“Sejalan dengan kampanye Mobil lebih dari sekedar mobil dan untuk meningkatkan loyalitas pengguna produk Mobil1 dan Mobil Super, dalam waktu dekat Mobil berencana menghadirkan kembali program konsumen dengan total hadiah senilai miliaran rupiah,” tutup Ajeng.

Mobil terus memberikan komitmen akan performa terbaik melalui produk Mobil1 untuk menjaga mesin terasa seperti baru, dan Mobil Super untuk menjaga mesin tetap tahan lama.