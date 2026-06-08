Mobil Masih Sering Dipakai, Tetapi Harga Jualnya Terus Menyusut, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Banyak perusahaan masih mempertahankan kendaraan operasionalnya karena merasa mobil tersebut masih layak digunakan.

Namun, di balik itu semua harga mobil terus mengalami penurunan setiap bulannya.

Sejatinya, kondisi tersebut memang merupakan hal yang wajar dalam dunia otomotif, tetapi ada sejumlah faktor yang membuat harga jual mobil turun lebih cepat dari seharusnya.

CEO Garasi.id, Ardy Alam menilai secara operasional mungkin kendaraan masih bisa digunakan sehari-hari oleh perusahaan.

Sebab, kata dia, mesin masih hidup, AC masih dingin, dan kendaraan belum mengalami kerusakan besar.

Namun dari sisi aset, nilainya sebenarnya terus mengalami penurunan setiap bulan.

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Pada saat bersamaan, biaya kepemilikan justru mulai meningkat, terutama ketika kendaraan memasuki tahun keempat dan kelima.

"Pada periode tersebut biasanya servis berkala mulai lebih sering, komponen fast moving mulai banyak diganti, risiko downtime meningkat, dan potensi kerusakan besar mulai muncul," kata Ardy dalam siaran persnya, Senin (8/6).