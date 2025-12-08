Mobil Masuk Jurang di Jambi, 2 Orang Masih Hilang

jpnn.com - JAMBI - Satu unit mobil minibus yang melaju dari arah Kabupaten Merangin menuju Kerinci, Jambi, terjatuh masuk ke jurang, Minggu (7/12).

Sebanyak dua orang dilaporkan masih hilang akibat insiden itu.

Identitas dua korban hilang masih dalam pendataan.

Humas Basarnas Jambi Luthfi mengatakan kejadian itu begitu cepat.

Menurut dia, satu unit mobil Mazda kabin ganda berpenumpang tiga orang masuk ke jurang kawasan jembatan perbatasan Merangin–Kerinci.

Dari tiga korban, satu berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, sedangkan dua orang dinyatakan hilang.

"Saat ini Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang di dalam jurang, tepatnya di jembatan perbatasan Merangin-Kerinci yang terjadi pada Minggu (7/12)," kata dia di Jambi, Senin (8/12).

Informasi yang diterima Tim Basarnas Jambi dari Kepala Desa Birun Bambang pada pukul 16.00 WIB menyebutkan hanya satu penumpang bernama Udin yang berhasil selamat, sementara dua lainnya hilang dan masih dalam pencarian.