Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Mobil MBG Tabrak Siswa hingga Guru SD Kalibaru, Korban 21 Orang

Kamis, 11 Desember 2025 – 13:00 WIB
Mobil MBG Tabrak Siswa hingga Guru SD Kalibaru, Korban 21 Orang - JPNN.COM
Tangkapan layar kamera pengawas (CCTV) kejadian minibus yang menerobos masuk ke halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). ANTARA/HO-Dokumen Pribadi.

jpnn.com - Mobil pembawa makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12).

Dalam video yang beredar, beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan.

Guru dan siswa lain berhamburan menolong, sementara satu anak terlihat tergeletak akibat terlindas mobil MBG

Baca Juga:

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim atau Chico mengatakan saat itu para siswa-siswi sedang baris persiapan literasi.

Mobil MBG berwarna putih itu tiba-tiba menerobos pagar yang tertutup dan langsung menabrak para siswa.

“(Korban) 21 orang, 11 orang siswa, 9 orang siswi, dan 1 guru laki-laki,” ucap Chico dalam keterangannya.

Baca Juga:

Menurut dia, saat ini seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk ditangani.

Adapun, pihak kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari kejadian itu. (mcr4/jpnn)

Mobil MBG pembawa makanan bergizi gratis menabrak puluhan siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12). 21 orang jadi korban.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil MBG  tabrak siswa  mobil MBG tabrak siswa  Jakarta Utara  Guru Sd  Siswa SD 
BERITA MOBIL MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp