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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Merek Nasional Bakal Jadi Prioritas Penerima Insentif EV

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:23 WIB
Mobil Merek Nasional Bakal Jadi Prioritas Penerima Insentif EV - JPNN.COM
Pemerintah mengumumkan akan mengutamakan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk mobil merek nasional. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengumumkan akan mengutamakan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk mobil merek nasional.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat industri otomotif dalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan langsung Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Jakarta, Kamis (30/7)..

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“Kami akan prioritaskan mobil-mobil merek nasional," kata Agus.

Namun, saat ditanya lebih lanjut, Agus tidak menjelaskan apakah insentif tersebut juga akan diberikan ke produsen kendaraan listrik yang sudah beroperasi di Indonesia.

Pemerintah juga belum memerinci sejumlah aspek kebijakan tersebut, termasuk definisi "mobil merek nasional", apakah merujuk pada merek perusahaan Indonesia atau pabrikan mobil asing dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi yang diproduksi di Indonesia.

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Pemerintah juga belum memastikan apakah insentif hanya akan diberikan kepada mobil merek nasional atau tetap mencakup merek asing yang berproduksi di Indonesia, serta kapan skema insentif tersebut akan diumumkan.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah memasukkan pengembangan mobil dan motor nasional sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada agenda hilirisasi dan industrialisasi.

Pemerintah mengumumkan akan mengutamakan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk mobil merek nasional.

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TAGS   insentif EV  Mobil nasional  Agus Gumiwang Kartasasmita  Kemenperin  Berita Otomotif  otomotif 
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