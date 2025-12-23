Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Mobil Mewah Bupati Bekasi Ade Kuswara Disita KPK

Rabu, 24 Desember 2025 – 02:02 WIB
Mobil Mewah Bupati Bekasi Ade Kuswara Disita KPK - JPNN.COM
Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yakni (kiri-kanan) Sarjani, Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12). Foto: Rio Feisal/Antara

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah mobil mewah milik Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

Kendaraan itu diamankan tim KPK yang melakukan penggeledahan di rumah Ade Kuswara Kunang (ADK) pada Selasa, (23/12/2025).

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga satu unit kendaraan roda empat bermerek Land Cruiser," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga:

Budi mengatakan KPK turut menggeledah perusahaan milik HM Kunang (HMK), ayah Ade Kuswara.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik," ucapnya.

Barang bukti yang telah disita KPK dari dua lokasi tersebut akan ditelaah dan dianalisis untuk melengkapi bukti yang diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga:

"Tentu penyidik juga masih akan melakukan penggeledahan ke titik-titik lainnya yang memang dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh dalam tahun 2025, dan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.

Tim KPK menyita mobil mewah milik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang saat menggeldah rumah tersangka korupsi itu, Selasa (23/12/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ade Kuswara  Bupati Bekasi  Mobil Mewah  Disita KPK  Digeledah KPK  KPK  korupsi 
BERITA ADE KUSWARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp