Mobil-Mobil Suzuki yang Diproduksi Secara Lokal Paling Diminati

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan bahwa model-model mobil yang mereka produksi secara lokal mendominasi total penjualannya sepanjang Mei 2025.

Sekitar 81 persen mobil Suzuki yang diproduksi di Indonesia diminati masyarakat.

Model-model yang telah dirakit secara lokal yakni New Carry, New XL7, All New Ertiga, dan APV.

"Dominasi 81 persen kendaraan rakitan lokal dalam penjualan ritel Suzuki sepanjang Mei 2025 bukan sekadar indikator keberhasilan pasar, kepercayaan konsumen tersebut merupakan apresiasi terhadap kerja keras ribuan tenaga kerja lokal, serta keterlibatan ratusan perusahaan pendukung yang tergabung dalam rantai pasok,” ujar Dept. Head of 4W Sales PT. SIS Randy R. Murdoko dalam keterangannya, Senin (16/6).

Randy mengungkap dominasi secara statistik tersebut merefleksikan komitmen berkelanjutan Suzuki dalam membangun kemandirian industri, mendorong daya saing manufaktur lokal, serta menumbuhkan keberlanjutan ekonomi pada sektor strategis.

Secara keseluruhan, penjualan ritel Suzuki pada Mei 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 11 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

New Carry kembali menjadi kontributor terbesar, disusul New XL7 dan All New Ertiga yang stabil di segmen kendaraan penumpang.

Ketiga model tersebut dikenal luas akan efisiensi konsumsi bahan bakar, daya tahan tinggi, serta kesesuaian fitur terhadap kebutuhan konsumen.