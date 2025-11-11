Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Mobil Mustang Tabrak Pembatas Jalan di Pekanbaru, Begini Nasib Pengemudi

Selasa, 11 November 2025 – 12:12 WIB
Mobil Mustang yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru pada Selasa (11/11). Foto: Dok. Polresta Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Sebuah mobil sport Ford Mustang bernomor polisi B 2980 WBG mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel Batiqa, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Selasa, 11 November 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.

Akibat kecelakaan itu, mobil mewah milik Muhamad Rahmattullah (23) mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kanan kendaraan.

“Velg mobil sport itu pecah dan body samping kanan ringsek berat setelah menabrak median jalan dan sebatang pohon,” kata Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio.

Saat kejadian, pengemudi melaju dari arah selatan menuju utara.

Pengendara diduga kehilangan konsentrasi hingga kendaraan oleng ke kanan, naik ke atas median, lalu menghantam pohon.

Akibat benturan keras tersebut, Rahmattullah mengalami luka pada leher dan lebam di bagian dada.

Pengemudi kemudian dibawa ke Eka Hospital Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan.

