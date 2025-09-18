Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru

Kamis, 18 September 2025 – 13:50 WIB
Mobil Pak AMAN yang Digagas Wako Agung Beroperasi Setiap Hari, Sediakan Pangan Murah di Pekanbaru - JPNN.COM
Mobil Pak Aman saat mendistribusikan pangan murah di Pekanbaru. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memastikan layanan murah bergerak “Pangan Keliling Andalan, Murah dan Amanah (Pak AMAN) dioperasikan setiap hari untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. 

Program yang digagas Wali Kota Agung Nugroho ini menyediakan beras, minyak goreng, gula, cabai, hingga telur dengan harga lebih ramah di kantong.

“Mobil Pak AMAN ini setiap hari kami operasikan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Pekanbaru Muhammad Jamil Kamis (18/9).

Selain mempermudah akses, inisiatif ini ditujukan menjaga daya beli, terutama bagi warga di kawasan rawan pangan.

Pemko Pekanbaru juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 15 kecamatan sebagai pelengkap layanan mobil keliling.

“Insyaallah pemerintah akan selalu hadir membantu warga,” ungkap Jamil.

Layanan ini digencarkan di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan beberapa pekan terakhir.

Harga cabai merah sempat menembus Rp 100.000 per kilogram akibat pasokan berkurang.

Mobil Pak AMAN yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beroperasi setiap hari, menyediakan pangan murah untuk warga di Pekanbaru.

