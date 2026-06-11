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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mobil Pindad Maung Disebut Mengalami Kebocoran dan Gredek-Gredek

Kamis, 11 Juni 2026 – 10:18 WIB
Mobil Pindad Maung Disebut Mengalami Kebocoran dan Gredek-Gredek - JPNN.COM
Mobil Dinas Prabowo Pindad Maung Garuda dilaporkan mengalami kebocoran dan suara berisik saat melakukan digunakan kunjungan kerja. Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menceritakan menggunakan mobil dinas, Pindad Maung saat melakukan kunjungan kerja.

Dia mengungkapkan bahwa mobil yang diproduksi oleh PT Pindad itu memiliki sejumlah kekurangan yang harus ditingkatkan.

Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu pernah mengalami kebocoran pada mobil dinasnya itu pada saat hujan deras.

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Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Prabowo pada Musyawarah Nasional HIPMI XVIII Tahun 2026 yang disiarkan secara daring dari Jakarta, Rabu (10/6).

"Jadi, suatu saat saya lagi tidur di mobil tahu-tahu karena hujan keras di luar saya tidur, tahu-tahu tek tek tek tek (bocor,red). Saya bangun, rupanya bocor," kata Presiden Prabowo.

Menurutnya pengalaman tersebut kemudian disampaikan kepada PT Pindad sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas produk.

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"Aku kirim kembalilah, ini, kan, buatan Pindad. Aku bilang, 'Eh Pindad tolonglah bocornya dikurangi," tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Selain kebocoran, kata Prabowo, pihaknya pernah merasakan guncangan pada mobilnya itu saat digunakan di medan pegunungan.

Mobil Dinas Prabowo Pindad Maung Garuda dilaporkan mengalami kebocoran dan suara berisik saat melakukan digunakan kunjungan kerja.

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TAGS   mobil Maung  Pindad Maung  Prabowo Subianto  Bocor  Pt Pindad 
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