Mobil Presiden Prabowo Menarik Perhatian Alex dan Katherine

jpnn.com - CEBU - Maung Garuda yang menjadi mobil kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, menarik perhatian warga setempat.

“Saya melihat ini sebagai satu kendaraan yang menakjubkan,” kata Yusail, salah satu warga Cebu.

Yusail mengamati langsung dan mengabadikan momen kendaraan taktis tersebut saat melintas di area konferensi.

Kendaraan karya industri pertahanan Indonesia PT Pindad itu tampak mencolok karena desainnya yang berbeda dibandingkan kendaraan resmi delegasi lainnya.

Mobil MV3 Garuda Limousine tersebut berjenis SUV-limousine dan bercat putih.

Sementara itu, mobil kepala negara lainnya sedan berwarna hitam.

Sejak mendarat di Filipina, Maung menjadi simbol yang paling banyak diamati oleh publik maupun peserta pertemuan tingkat tinggi tersebut di sekitar lokasi acara.

Warga setempat lainnya, Alex yang menyempatkan diri berswafoto dengan latar belakang kendaraan tersebut, turut memberikan impresinya terhadap mobil kepresidenan itu.