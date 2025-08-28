Mobil Rantis Brimob Lindas Pengemudi Ojol, Mensesneg Bereaksi Begini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 23:00 WIB

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi peristiwa pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demo buruh di sekitar Gedung DPR/MPR RI, pada Kamis (28/8).

Menurut Pras, pihaknya terus menerus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” ucap Pras dalam keterangannya, pada Kamis malam.

Pras juga mengaku bakal terus memantau dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mengurusi kejadian ojol dilindas rantis Brimob tersebut.

“Termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut di atas,” kata dia.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojol diduga terlindas rantis saat aksi demo di DPR RI.

Dalam video yang beredar, tampak massa aksi berlari membubarkan diri. Nahas, pengemudi yang berada di tengah jalan itu justru terlindas.