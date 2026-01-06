Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mobil Rombongan Guru Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Satu Orang Tewas

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:41 WIB
Mobil Rombongan Guru Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, Satu Orang Tewas - JPNN.COM
Petugas Satlantas Polres Semarang melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan di ruas Tol Semsrang-Solo di Kabupaten Semarang, Selasa. ANTARA/HO-Polres Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Mobil Toyota Hiace yang ditumpangi rombongan guru mengalami kecelakaan di KM 426 Tol Semarang-Solo di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Mobil itu menabrak truk crane hingga menyebabkan satu orang tewas.

"Mobil rombongan guru dari Jakarta," kata Kasat Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramdhani.

Menurut dia, peristiwa nahas tersebut bermula ketika mobil Toyota Hiace bernomor polisi B 7047 PXU melaju dari arah Semarang menuju Solo.

Saat tiba di lokasi kejadian, kata dia, pengemudi Hiace diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak truk crane yang melaju searah di depannya.

"Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari," tambahnya.

Korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut diketahui bernama Terodius Heru Sucahya (57), guru asal Jakarta Utara.

Selain korban meninggal, petugas juga mengevakuasi korban luka yang terdiri dari pengemudi dan lima guru lain yang menjadi penumpang

Mobil Toyota Hiace yang ditumpangi rombongan guru mengalami kecelakaan di KM 426 Tol Semarang-Solo di wilayah Kabupaten Semarang.

