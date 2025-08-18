Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mobil SMAN 5 Taruna Brawijaya Tabrak Truk di Tol Jombang, Begini Kejadiannya

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:34 WIB
Mobil SMAN 5 Taruna Brawijaya Tabrak Truk di Tol Jombang, Begini Kejadiannya - JPNN.COM
Kondisi mobil yang bertuliskan SMAN 5 Taruna Brawijaya yang rusak setelah kecelakaan di jalan tol dengan truk boks, di jalan tol KM 688+000 B, Jombang, Jawa Timur, Minggu (17/8/2025). ANTARA/ HO-Manajemen Astra Infra Toll Road

jpnn.com - Kecelakaan lalu lintas antara mobil bertuliskan SMAN 5 Taruna Brawijaya dengan truk box terjadi di tol Jombang-Mojokerto KM 688+000 B, Jombang, Jawa Timur.

Kepala Departemen Operasi Astra Infra Toll Road Jomo Zanuar Firmanto menyebut kecelakaan itu melibatkan mobil Daihatsu Gran Max Blindvan dengan nomor polisi AG 1081 CX serta Isuzu Truck Box dengan nomor polisi B 9120 KXM.

"Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Joko Susanto melaju dari Krian tujuan ke Jakarta dengan kecepatan kurang lebih 60 kilometer per jam di lajur satu. Tiba di KM 688+000 B, kendaraan truk ditabrak oleh kendaraan Granmax yang di kemudikan Riza Muzaki dengan kecepatan sedang di lajur satu melaju searah di belakangnya," kata dia di Jombang, Minggu (17/8/2025).

Setelah kejadian, truk yang bermuatan paket kurang lebih 4 ton tersebut juga langsung berhenti. Ketika insiden itu, kendaraan Gran Max tersebut sampai berputar berlawanan arah normal, sedangkan untuk truk boks berhenti di bahu jalan menghadap ke arah barat atau normal.

Dalam insiden tersebut terdapat dua orang luka ringan dan dua orang luka berat. Korban dirujuk ke RSUD Jombang, untuk perawatan lebih lanjut.

Diketahui korban dari kendaraan Gran Max bertuliskan SMAN 5 Taruna Brawijaya itu antara lain Firman Aba Prambudi (17), mengalami luka ringan di bagian alis kiri. Kemudian Gavin (17), asal Pamulang, Tangerang Selatan. Dia juga mengalami luka ringan d beberapa anggota tubuhnya.

Sementara korban lainnya ialah Fery (37) warga Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengalami luka berat dengan indikasi patah tulang pergelangan tangan kiri.

Lalu, Riza Muzaki (41), warga Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri mengalami luka berat dengan indikasi patah tulang paha kiri.

Kecelakaan lalu lintas antara mobil milik SMAN 5 Taruna Brawijaya dengan truk boks terjadi di Tol Jombang-Mojokerto. Sejumlah penumpang luka-luka.

