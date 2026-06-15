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JPNN.com - Daerah

Mobil Tabrak Pengendara Motor di Jaktim, Ada yang Meninggal

Senin, 15 Juni 2026 – 16:12 WIB
Mobil Tabrak Pengendara Motor di Jaktim, Ada yang Meninggal - JPNN.COM
TKP mobil tabrak pengendara motor. Ilustrasi Foto: dok JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Mobil tabrak pengendara motor di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), Senin siang.

Akibat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB itu, pemotor meninggal dunia.

Mobil yang dikemudikan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali.

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"Sekitar jam 13.00-an. Mobil kecepatannya dalam kondisi kencang," kata saksi mata bernama Rachman (36) di Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, mobil tersebut menyerempet sepeda motor sebelum terus melaju dan akhirnya terguling.

Selain menabrak sepeda motor, mobil juga menghantam tiga kendaraan yang sedang terparkir di bahu jalan.

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Akibat kejadian itu, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan.

"Motor sama mobil bareng terserempetnya. Iya, sampai sini terguling," ujar Rachman.

Kecelakaan terjadi di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jaktim. Mobil tabrak pengendara motor.

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TAGS   Mobil tabrak motor  Jaktim  tabrakan  mobil tabrak pengendara 
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