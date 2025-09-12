Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Mobil Terbakar di Jembatan Parit 23 Inhil, 2 Penumpang Luka Serius

Jumat, 12 September 2025 – 23:53 WIB
Polisi melakukan olah TKP mobil terbakar di Inhil, Riau pada Jumat (12/9). Foto: Dok. Polres Inhil.

jpnn.com, INHIL - Satu mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi BM 1806 VC terbakar di atas Jembatan Parit 22 Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Peristiwa terjadi pada Jumat,n12 September 2025 sekitar pukul 14.20 WIB, mengakibatkan dua orang penumpang mengalami luka bakar serius.

Kedua korban diketahui bernama Yan Mahendra (37) dan Sulastri (30). Korban dievakuasi ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan intensif.

Yan mengalami luka bakar 25 persen pada wajah dan tangan, sedangkan Sulastri mengalami luka bakar hingga 75 persen pada wajah, tangan, dan tubuhnya.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora mengungkap keterangan saksi mata di lokasi bernama Arif Hardiman (31) dan Taufiqurahman (37), yang merupakan pegawai PLTU.

Menurutnya, awalnya mobil Honda Mobilio berwarna putih tersebut melintas dengan kecepatan tinggi di atas jembatan.

Tiba-tiba terdengar ledakan keras, disusul kobaran api yang langsung membakar kendaraan.

“Saksi bersama rekan-rekannya dari PLTU berusaha memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun tidak berhasil. Api baru dapat dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran PLTU diturunkan ke lokasi,” kata Farouk.

Satu mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi BM 1806 VC terbakar di atas Jembatan Parit 22 Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

TAGS   mobil terbakar  terbakar  Riau  indragiri hilir  Pekanbaru 
