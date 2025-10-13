Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Penumpang Tewas

Senin, 13 Oktober 2025 – 09:07 WIB
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Penumpang Tewas - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi mobil travel yang penyok seusai menabrak bagian belakang truk di KM 77 B arah Bandung - Jakarta, Tol Purbaleunyi, Senin (13/10) subuh. Foto: doc. PJR Cipularang

jpnn.com -

BANDUNG - Mobil travel bernomor polisi D 7754 AJ yang mengangkut sejumlah penumpang menabrak bagian belakang truk nopol B 9256 PYV di Tol Purbaleunyi KM 77 B arah Bandung - Jakarta, Senin (13/10) pukul 05.10 WIB.

Kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia, sembilan lainnya luka berat dan ringan. Mobil travel mengalami lusak berat.

Baca Juga:

"Kendaraan dari Bandung mengarah ke Jakarta, setiba di TKP menurut keterangan pengemudi kendaraan 2 (travel), berjalan di lajur 2," kata Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri Kompol Joko Prianto dalam keterangannya, Senin (13/10). 

Dia mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas itu karena sopir mobil travel, IS, diduga mengantuk saat menyetir sehingga kendaraannya keluar dari jalur. Travel yang ada di lajur dua tiba-tiba keluar jalur dan menabrak bagian belakang truk dengan kencang.

"(Sopir) diduga mengantuk, lanjut menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan 1 (truk) yang berjalan di lajur 1," ujarnya.

Baca Juga:

Akibat peristiwa ini, satu orang penumpang atas nama Tatang Muhidin meninggal dunia, dan lainnya mengalami luka-luka. "Dua penumpang luka berat dan tujuh luka ringan," katanya. (mcr27/jpnn)

Sebuah travel menabrak bagian belakang truk di Tol Purbaleunyi arah Bandung - Jakarta. Satu orang tewas di tempat.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Lalu Lintas  Mobil Travel Tabrak  kecelakaan di tol purbaleunyi  penumpang tewas  Tol Purbaleunyi  Polisi 
BERITA KECELAKAAN LALU LINTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp