Mocca Rilis Vinyl Life In Bloom dengan Konsep Animasi Zoetrope

Senin, 08 Desember 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca masih memberikan kejutan untuk penggemar sebagai pelengkap perayaan 25 tahun.

Band beranggotakan Riko, Arina, Indra dan Toma itu merilis mini album Life In Bloom dalam format vinyl 7' 33 RPM, pada Minggu 7 Desember 2025.

Peluncuran tersebut digelar di PHR Bintaro sekaligus sesi dengar dan tanda-tangan Mocca untuk pembeli pertama.

Acara sederhana yang dihadiri kurang lebih sekitar 30an kolektor vinyl berlangsung sangat intim.

Selain menandatangani vinyl Riko, Arina, Indra dan Toma juga menjawab beberapa pertanyaan seputar proses kreatif produksi album dan vinyl Life In Bloom.

Hal yang menarik dari rilisan tersebut yakni artwork berupa ilusi gerak yang ditercetak pada permukaan piringan (zoetrope).

Zoetrope merupakan jenis piringan hitam khusus yang memiliki serangkaian gambar kecil di permukaannya, yang ketika diputar pada turntable dan dilihat melalui kamera ponsel (atau mata telanjang di bawah cahaya strobo), menciptakan ilusi animasi atau gerakan.

"Semoga saya tidak salah, ini adalah produksi zoetrope pertama yang diproduksi oleh band di Indonesia" ungkap Riko Prayitno dari Mocca.