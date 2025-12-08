Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Mocca Rilis Vinyl Life In Bloom dengan Konsep Animasi Zoetrope

Senin, 08 Desember 2025 – 15:15 WIB
Mocca Rilis Vinyl Life In Bloom dengan Konsep Animasi Zoetrope - JPNN.COM
Mocca, grup musik asal Bandung. Foto: Dok. My Diary Records

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca masih memberikan kejutan untuk penggemar sebagai pelengkap perayaan 25 tahun.

Band beranggotakan Riko, Arina, Indra dan Toma itu merilis mini album Life In Bloom dalam format vinyl 7' 33 RPM, pada Minggu 7 Desember 2025.

Peluncuran tersebut digelar di PHR Bintaro sekaligus sesi dengar dan tanda-tangan Mocca untuk pembeli pertama.

Baca Juga:

Acara sederhana yang dihadiri kurang lebih sekitar 30an kolektor vinyl berlangsung sangat intim.

Selain menandatangani vinyl Riko, Arina, Indra dan Toma juga menjawab beberapa pertanyaan seputar proses kreatif produksi album dan vinyl Life In Bloom.

Hal yang menarik dari rilisan tersebut yakni artwork berupa ilusi gerak yang ditercetak pada permukaan piringan (zoetrope).

Baca Juga:

Zoetrope merupakan jenis piringan hitam khusus yang memiliki serangkaian gambar kecil di permukaannya, yang ketika diputar pada turntable dan dilihat melalui kamera ponsel (atau mata telanjang di bawah cahaya strobo), menciptakan ilusi animasi atau gerakan.

"Semoga saya tidak salah, ini adalah produksi zoetrope pertama yang diproduksi oleh band di Indonesia" ungkap Riko Prayitno dari Mocca.

Grup musik Mocca masih memberikan kejutan untuk penggemar sebagai pelengkap perayaan 25 tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mocca  Mocca Band  Album Mocca  band Mocca 
BERITA MOCCA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp