Mochtar Riady Hibahkan 31,2 Hektare Lahan di Meikarta untuk Rusun MBR

jpnn.com - JAKARTA - Bos Lippo Mochtar Riady menghibahkan 31,2 hektare lahan di Meikarta senilai Rp6,2 triliun kepada Danantara untuk dibangun rumah susun (rusun) apartemen bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ini merupakan bentuk dukungan Lippo terhadap program prioritas pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Surat hibah diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Apartemen bagi MBR dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun,” kata CEO Danantara Rosan Roeslani pada acara ground breaking apartemen bagi MBR di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3).

Acara ground breaking dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, pendiri Lippo Mochtar Riady, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, CEO PT Lippo Karawaci Tbk, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mewakili gubernur Jabar, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Plt. bupati Bekasi, wali kota Depok, para pejabat Danantara, pejabat Kementerian PKP, dan pejabat Pemda Jabar.

Rosan menjelaskan, pembangunan hunian bagi MBR sebagai bagian dari program perumahan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Luas lahan yang dihibahkan sekitar 31,3 ha.

Dengan asumsi estimasi nilai tanah sekitar Rp20 juta atau lebih per m2, nilai total hibah tersebut diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun.

“Tanahnya sekitar 31,3 ha. Kalau dihitung dengan nilai sekitar Rp20 juta per m2, nilai totalnya kurang lebih Rp6,2 triliun,” ujarnya.