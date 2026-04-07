JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Modal 6 Gol! Bali United Siap Guncang Kandang Persib Bandung

Selasa, 07 April 2026 – 11:16 WIB
Bali United vs Persib Bandung. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026).

Serdadu Tridatu datang ke Kota Kembang bermodal kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak.

Hasil tersebut dinilai mampu meningkatkan morel tim sebelum melakoni laga berat di markas pemuncak klasemen.

Pelatih Bali United Johnny Jansen berharap kemenangan besar itu bisa menjadi energi tambahan bagi anak asuhnya untuk tampil lebih percaya diri saat menghadapi Persib.

"Kami ingin kemenangan ini menjadi modal untuk menghadapi laga berikutnya (menghadapi Persib Bandung, red)," ucap entrenador asal Belanda itu.

Bali United jelas membutuhkan modal kuat mengingat Persib merupakan tim pemuncak klasemen sementara Super League.

Maung Bandung kini kokoh di posisi pertama dengan koleksi 61 poin.

