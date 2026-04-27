Modal Gulung Bhayangkara FC, Persis Solo Pede Hadapi Persija Jakarta di GBK

Senin, 27 April 2026 – 03:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persis Solo menatap laga melawan Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2025/26 dengan penuh percaya diri.

Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan modal kemenangan 2-1 atas Bhayangkara FC.

Pelatih Persis, Milomir Seslija menilai anak asuhannya tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

Terlebih saat ini posisi tim asal kota Batik tersebut untuk sementara keluar dari zona degradasi dengan koleksi 27 poin.

Dengan motivasi untuk bertahan di Super League 2025/26 membuat Persis bertekad memberikan kejutan di hadapan The Jakmania.

“Kami akan berjuang untuk dapat mencuri poin dari Persija karena kami harus memenuhi ekspektasi dari serangkaian yang sudah kami lakukan,” ujar pria kelahiran 21 Juli 1964 itu.

Menarik ditunggu laga Persija Jakarta melawan Persis Solo yang rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.(persis/mcr16/jpnn)