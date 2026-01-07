Modal Kejutan Persija Jakarta Jelang Duel Panas Kontra Persib Bandung

Rabu, 07 Januari 2026 – 05:39 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta akan menantang Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League dalam kondisi yang belum sepenuhnya ideal.

Duel klasik bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Persija Datang ke GBLA dalam Kondisi Tak Ideal

Namun, pertandingan ini harus dihadapi Macan Kemayoran -julukan Persija- dengan skuad yang belum sepenuhnya utuh akibat berbagai kendala yang menghantam tim dalam beberapa pekan terakhir.

Sejak memasuki paruh kompetisi, Persija kerap dipaksa beradaptasi dengan situasi sulit.

Faktor kebugaran, hukuman kartu, sanksi Komite Disiplin (Komdis) PSSI, hingga cedera membuat komposisi pemain silih berganti dan menyulitkan tim tampil dengan kekuatan terbaik.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Persijap Jepara, Sabtu (3/1/2026), sejumlah pemain inti harus absen.

Fabio Calonego menjalani hukuman kartu merah yang diperberat dengan tambahan sanksi dua laga dari Komdis.

Jordi Amat dan Emaxwell Souza pun belum dapat dimainkan karena kondisi fisik yang belum memungkinkan.