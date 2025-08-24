Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Modal Pistol Mainan, Pencuri Beraksi di PIK, Nekat

Minggu, 24 Agustus 2025 – 04:50 WIB
Modal Pistol Mainan, Pencuri Beraksi di PIK, Nekat - JPNN.COM
Barang bukti yang diamankan dari dua pelaku yang menggunakan senjata mainan dalam menjalankan aksi pencurian di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, Jumat (22/8/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus dua pencuri yang menggunakan pistol mainan untuk menakut-nakuti warga saat mereka melakukan aksi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (22/8).

Kedua pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan terhadap satu unit mobil berwarna hitam pada Jumat sekitar pukul 18.00 WIB di kawasan PIK.

“Kedua pelaku ini sudah ditangkap di kawasan PIK Penjaringan pada Jumat malam dan saat ini kasus ditangani Polsek Metro Penjaringan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno GS, Sabtu.

Baca Juga:

Awalnya korban memarkir mobilnya di tempat kejadian perkara (TKP), lalu korban mendapatkan informasi bahwa kaca spion mobil miliknya telah hilang dicuri oleh orang tidak dikenal.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian dan melapor ke Polsek metro Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian di hari yang sama pukul 20.00 WIB Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan melalui Subnit V Reserse Mobile (Resmob) bersama pihak keamanan atau satpam melakukan cek lokasi kejadian. 

Baca Juga:

Petugas kepolisian menangkap kedua pelaku yang masih berada di lokasi yang sama.

"Kedua pelaku ini mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Metro Penjaringan," kata dia.

Dua pencuri ini benar-benar nekat, Bermodalkan pistol mainan, mereka beraksi di kawasan PIK, Penjaringan, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  Pistol mainan  Pencuri  pencurian 
BERITA PIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp