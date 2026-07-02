Modal Rekor dan Kemenangan, Ramadhipa Optimistis Taklukkan Moto3 Junior Jerez

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM), M. Kiandra Ramadhipa, datang ke putaran Moto3 Junior World Championship 2026 di Jerez dengan kepercayaan diri tinggi.

Balapan yang berlangsung di Circuito de Jerez–Ángel Nieto, Spanyol, pada 4-5 Juli itu menjadi kesempatan bagi pembalap asal Sleman, Yogyakarta, itu untuk kembali mengulang hasil manis.

Di mana, Ramadhipa pernah juara di lintasan yang sama saat tampil di Red Bull Rookies Cup beberapa bulan lalu.

Mengendarai Honda NSF250RW bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team, Ramadhipa tampil konsisten sejak awal musim.

Dia membuka musim dengan finis ketiga dan keenam di Barcelona, sebelum meraih kemenangan di Estoril.

Hasil tersebut mengantarkannya bertengger di posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior dengan koleksi 51 poin, hanya terpaut tujuh angka dari pemuncak klasemen.

"Saya siap menghadapi balapan di Jerez. Dalam beberapa pekan terakhir saya sudah mempersiapkan fisik maupun mental."

"Saya optimistis bisa menunjukkan performa terbaik akhir pekan ini. Saya punya kenangan indah di Jerez dan berharap bisa memanfaatkannya untuk tampil maksimal," ujar Ramadhipa.