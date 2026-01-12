Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan

Senin, 12 Januari 2026 – 20:43 WIB

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan mampu menyapu bersih dua kemenangan di Proliga 2026 seri Pontianak.

Sekretaris Jakarta Popsivo Yudhi Hery Kurniawan mengungkapkan hasil yang diraih anak asuhan Darko Dobreskov itu patut diapresiasi.

Sejak awal, Amalia Fajrina dan kolega menargetkan untuk sapu bersih kemenangan. Apalagi, mereka tampil di hadapan publik sendiri.

Target yang diraih sudah tercapai dan diharapkan terus berlanjut pada seri berikutnya.

“Dukungan penggemar di Pontianak membuat kami mampu meraih hasil terbaik di seri pembuka Proliga 2026.”

“Kami berharap ke depannya bisa terus diberikan kemudahan serta kelancaran menghadapi Proliga 2026 seri berikutnya,” ujar mantan Kapolres Blitar Kota tersebut saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Dua kemenangan di seri Pontianak membuat Jakarta Popsivo Polwan untuk sementara menduduki peringkat pertama.

Dari dua laga yang dijalani, tim milik Kepolisian RI tersebut menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-19, 25-14) atas Medan Falcons.