Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan

Senin, 12 Januari 2026 – 20:43 WIB
Modal Sapu Bersih di Pontianak, Popsivo Polwan Pede Menatap Proliga 2026 Seri Medan - JPNN.COM
Pemain asing Popsivo Polwan, Yonkaira Pena saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak di GOR Terpadu A. Yani, Minggu (11/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan mampu menyapu bersih dua kemenangan di Proliga 2026 seri Pontianak.

Sekretaris Jakarta Popsivo Yudhi Hery Kurniawan mengungkapkan hasil yang diraih anak asuhan Darko Dobreskov itu patut diapresiasi.

Sejak awal, Amalia Fajrina dan kolega menargetkan untuk sapu bersih kemenangan. Apalagi, mereka tampil di hadapan publik sendiri.

Baca Juga:

Target yang diraih sudah tercapai dan diharapkan terus berlanjut pada seri berikutnya.

“Dukungan penggemar di Pontianak membuat kami mampu meraih hasil terbaik di seri pembuka Proliga 2026.”

“Kami berharap ke depannya bisa terus diberikan kemudahan serta kelancaran menghadapi Proliga 2026 seri berikutnya,” ujar mantan Kapolres Blitar Kota tersebut saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Baca Juga:

Dua kemenangan di seri Pontianak membuat Jakarta Popsivo Polwan untuk sementara menduduki peringkat pertama.

Dari dua laga yang dijalani, tim milik Kepolisian RI tersebut menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-19, 25-14) atas Medan Falcons.

Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan tetap membumi seusai raih target sapu bersih kemenangan pada Proliga 2026 seri Pontianak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Popsivo Polwan  Proliga 2026  Jakarta Popsivo Polwan  Proliga  voli 
BERITA POPSIVO POLWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp