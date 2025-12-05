Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Model Penta Helix Patriot UI Jadi Arah Baru Penguatan Pangan Papua Selatan

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:27 WIB
Strategi Penta Helix dipaparkan untuk memperkuat ketahanan pangan Merauke lewat kolaborasi multipihak. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, MOROTAI - Strategi Penta Helix kembali mengemuka dalam upaya penguatan ketahanan pangan daerah. Ketua Patriot Universitas Indonesia (UI) Morotai, Dr. Rachma Fitriati, memaparkan model kolaborasi lima pilar tersebut dalam Seminar Nasional BULOG di Papua Selatan.

Dia menegaskan strategi ini menawarkan peta jalan operasional yang menyatukan pemerintah, akademisi, BUMN/swasta, komunitas, dan media untuk mendukung visi Merauke sebagai Gerbang Pangan Nasional.

Seminar yang dibuka Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, itu menjadi ruang konsolidasi multipihak dalam merumuskan strategi ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, BULOG menandatangani MoU bersama tiga perguruan tinggi negeri—Universitas Musamus, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Papua—untuk membentuk konsorsium riset. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat basis akademik pengembangan pangan di Papua Selatan.

Direktur SDM dan Umum BULOG, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan kesiapan BULOG sebagai mitra logistik dalam mendukung strategi tersebut.

Dia menegaskan penguatan koperasi menjadi kunci stabilisasi harga dan peningkatan nilai jual bagi petani melalui pemangkasan rantai distribusi.

Anggota DPD RI Irman Gusman menilai strategi ini sebagai perubahan paradigma pembangunan desa.

Menurutnya, pendekatan tersebut menekankan kemandirian ekonomi masyarakat dibandingkan proyek fisik yang berpotensi tidak berkelanjutan. Dia menegaskan pentingnya fondasi ekonomi jangka panjang berbasis pemberdayaan.

