Model Polytron

jpnn.com - BEGITU sulit menemukan mobil listrik di tengah budaya mobil di Amerika. Apalagi di Kanada. Sesekali masih melihat Tesla di Amerika, tetapi tidak pernah melihat merek mobil listrik yang lain. Di Kanada Tesla pun sangat jarang terlihat.

"Bukankah sudah ada kesepakatan Kanada-Tiongkok bahwa mobil listrik Tiongkok boleh masuk Kanada setelah canola Kanada boleh masuk Tiongkok?" tanya saya. "Kenapa saya tidak melihat ada BYD di sini?"

"Desember nanti orang Kanada baru bisa beli mobil listrik Tiongkok".

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Kanada beda dengan Indonesia. Produk minyak Kanada berlebihan untuk dipakai sendiri. Tidak ada kepentingan buru-buru pindah ke mobil listrik. Beda dengan negara Anda –negara saya juga: keuangan negara selalu dan selalu dirongrong subsidi BBM.

Maka ingatan saya ke Polytron.

Sudah lama saya ingin ke Polytron tapi baru kesampaian kapan itu –bersama rombongan tur bisnis Disway ke Semarang (Disway Explore Business with Dahlan Iskan –Jateng Series).

Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi: akhirnya ada perusahaan dalam negeri yang serius memproduksi kendaraan listrik: Polytron, dari grup Djarum, Kudus.

Kata ''dengan serius'' perlu saya tegaskan mengingat baru Polytron yang melakukan investasi besar dan menyiapkan tim riset yang kuat. Produk pertamanya memang tidak langsung mobil tapi itu langkah yang benar: mendahulukan motor sambil membangun fondasi yang kuat.