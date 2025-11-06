Modena Meluncurkan 2 Kompor Gas Terbaru, Bawa Fitur Modern

jpnn.com, JAKARTA - Modena resmi menghadirkan dua kompor gas terbaru yang dirancang untuk memberikan pengalamanan memasak lebih efisien, yaitu Built-in Gas Hob 3 Burner BH 1735 BDBK dan Built-in Gas Hob 2.

Kedua produk itu dibekali rangkaian fitur modern yang memastikan performa pemanas optimal serta durabilitas tinggi untuk penggunaan sehari-hari, sehingga bisa menjadi pilihan ideal untuk dapur modern masa kini.

Vice President Marketing Modena, Teddy Wijaya mengatakan kualitas dan performa selalu menjadi prioritas dalam menghadirkan rangkaian built-in gas hob.

Lini produk itu telah memenangkan penghargaan Brand Choice Award for Home & Living 2025 yang menjadi bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap komitmen tersebut.

"Produk Modena telah dipercaya oleh berbagai generasi,” ujar Teddy dalam siaran persnya, Kamis (18/12).

Kedua kompor itu dilengkapi dengan fitur Zero Wait Ignition, yang memungkinkan api menyala secara instan tanpa perlu menekan knob terlalu lama.

Fitur itu sangat membantu saat ibu sedang mempersiapkan banyak masakan sekaligus, tak perlu menunggu atau mencoba berulang kali, sehingga proses memasak jadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, built-in gas hob merupakan yang pertama di Indonesia memiliki fitur 6 Step Flame Control.