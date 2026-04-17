Modena Perkenalkan Kompor Gas Tanam Terbaru, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Modena menawarkan dua tipe kompor gas tanam terbaru dalam lini Velvet Series, seri flagship kitchen appliances yang menggabungkan teknologi terdepan dengan desain finishing matte yang lebih elegan dan low maintenance.

Melalui Velvet Series, Modena menawarkan pilihan kompor gas tanam dengan tingkatan api paling lengkap serta teknologi sinkronisasi antara kompor dan cooker hood, menghadirkan pengalaman memasak yang lebih presisi, praktis, dan nyaman.

Melalui Velvet Series, Modena menghadirkan kompor gas tanam yang telah didukung teknologi paling canggih untuk menjawab kebutuhan konsumen modern. Modena Built-in Hob tipe JABM telah dilengkapi dengan 9 Step Flame Control, menghadirkan tingkatan api paling lengkap di kelas kompor gas.

"Selain itu, kami juga menghadirkan inovasi pada Modena Built-in Hob tipe HABK dan HAGY yang dapat tersinkronisasi secara otomatis dengan cooker hood pada tipe yang sama, sehingga proses penghisapan asap dapat bekerja lebih optimal dan memberikan pengalaman memasak yang lebih seamless,” ungkap Teddy Wijaya, Vice President Marketing Modena dalam keterangan resmi.

Beragam inovasi yang dihadirkan pada lini Built-in Hob di Velvet Series dirancang untuk memberikan pengalaman memasak yang lebih optimal.

Melalui berbagai keunggulan fitur yang ditawarkan, rangkaian ini dapat menjadi rekomendasi kompor gas tanam terbaik untuk aktivitas memasak sehari-hari.

Beberapa keunggulan kompor gas tanam Modena dari Velvet Series, di antaranya tingkatan api paling lengkap di kelas kompor gas.

Modena menghadirkan peningkatan signifikan pada seri Built-in Hob BH 2723 JABM dan BH 2933 JABM melalui fitur 9 Step Flame Control. Dengan jumlah tingkatan panas yang lebih banyak, pengguna kini dapat mengontrol api dengan range yang jauh lebih luas dan presisi, menyesuaikan kebutuhan memasak dari api kecil hingga besar dengan lebih akurat.