Modena Resmikan Service Center Bandung Untuk Berli Perlidungan ke Konsumen

Kamis, 02 Oktober 2025 – 13:17 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kenyamanan dan ketenangan dalam menggunakan peralatan rumah tangga modern menjadi prioritas utama bagi konsumen.

Menyadari hal tersebut, merek peralatan rumah tangga Modena kini memperluas jaringannya dengan meresmikan Service Center terbaru di Bandung.

Langkah strategis tersebut bukan sekadar penambahan lokasi, melainkan komitmen untuk memberikan jaminan layanan purnajual yang aman dan terpercaya.

Sung Yong Hong selaku Chief Operating Officer Modena menjelaskan kehadiran pusat servis ini guna melindungi konsumen dari maraknya praktik layanan palsu atau yang dikenal dengan fake service.

"Di sini, konsumen dapat berkonsultasi dengan teknisi profesional, melakukan perbaikan, hingga membeli spare part asli dalam satu tempat," ujar Sung Yong Hong, dalam keterangan pers, dikutip Kamis (2/10).

Dengan standar layanan resmi yang konsisten, Sung Yong Hong ingin memastikan konsumen mendapatkan pengalaman terbaik, serta memberikan rasa tenang dan kepastian dalam merawat produk mereka.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan di Service Center Bandung yakni layanan face-to-face repair.

Konsep tersebut memungkinkan konsumen untuk memperbaiki produk secara langsung tanpa harus menunggu berhari-hari.