Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Modena Tancap Gas, 5 Home Center Diresmikan Secara Serentak

Sabtu, 23 Mei 2026 – 00:41 WIB
Modena Tancap Gas, 5 Home Center Diresmikan Secara Serentak - JPNN.COM
Modena menunjukkan keseriusannya di pasar Indonesia dengan membuka gerai Home Center di lima kota dan kabupaten secara serentak pada Jumat (22/5). Foto: Modena

jpnn.com, SAWANGAN - Modena menunjukkan keseriusannya di pasar Indonesia dengan membuka gerai Home Center di lima kota dan kabupaten secara serentak pada Jumat (22/5).

Adapun Kelima lokasi tersebut berada di Sawangan, Depok, Bandung, Semarang, Malang, dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Ekspansi itu merupakan wujud komitmennya untuk memperkuat kehadiran Modena di berbagai wilayah di Indonesia dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Baca Juga:

Head of Brand Communications Modena, Liem Hansen Salim mengungkapkan kehadiran store itu sejalan dengan visi perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi.

Menurut dia, dengan peresmian ini, Modena memiliki total 69 Home Center yang tersebar penjuru Indonesia.

"Melalui peresmian serentak ini, kami tidak hanya menghadirkan solusi home appliances premium, tetapi juga memberikan pengalaman baru yang lebih modern dan menyeluruh bagi pelanggan di seluruh Indonesia,” ujar Liem Hansen Salim.

Baca Juga:

Modena Home Center merupakan gerai offline retail yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman eksplorasi produk yang lebih interaktif dan nyaman bagi konsumen.

Di sini, konsumen dapat melihat langsung berbagai kategori home appliances, memahami fitur, dan teknologi produk secara lebih mendalam.

Modena menunjukkan keseriusannya di pasar Indonesia dengan membuka gerai Home Center di lima kota dan kabupaten secara serentak pada Jumat (22/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Modena  Modena Home Center  gerai  Ecommerce 
BERITA MODENA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp